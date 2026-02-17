Ищенко считает, что ЕС не на шутку вооружается и война становится неизбежной

Евросоюз начал не на шутку вооружаться. Когда такое происходит, рано или поздно война становится неизбежной, поскольку затраты большие, рассказал политический обозреватель Ростислав Ищенко.

От армии есть отдача исключительно в том случае, когда она воюет. Поэтому Евросоюз может попробовать начать вооруженный конфликт с РФ, пока Украина не закончила его с Россией, допустил обозреватель.

«Они пытаются вернуться к идее сдерживания, которая была в свое время сформулирована американцами. Но при этом трансформировать ее таким образом, что эта идея сдерживания позволяет им вести локальную войну на российских границах», — выразил мнение в эфире радио Sputnik Ищенко.

Таким образом, атомной конфронтации не происходит, война ведется обычными средствами, но до бесконечности. В прошлом в ЕС осознали, что для этого у них нет солдат, техники и остального. Теперь Европа начала заниматься этим вопросом, отметил обозреватель.

В ЕС выставляли дедлайн 2027–2029 год для вооружения. Но неизвестно, когда Евросоюз посчитает себя достаточно готовым, подчеркнул Ищенко.

При этом тревожит, что ЕС начал не на шутку вооружаться. Если армия не воюет и не приносит отдачу в таком случае, то она просто «дорогая игрушка», считает обозреватель.

«Поэтому фактически Европа поставила в повестку дня вопрос войны с Россией», — добавил Ищенко.

