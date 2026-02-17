Политолог: ЕС начал не на шутку вооружаться для войны с Россией
Евросоюз начал не на шутку вооружаться. Когда такое происходит, рано или поздно война становится неизбежной, поскольку затраты большие, рассказал политический обозреватель Ростислав Ищенко.
От армии есть отдача исключительно в том случае, когда она воюет. Поэтому Евросоюз может попробовать начать вооруженный конфликт с РФ, пока Украина не закончила его с Россией, допустил обозреватель.
«Они пытаются вернуться к идее сдерживания, которая была в свое время сформулирована американцами. Но при этом трансформировать ее таким образом, что эта идея сдерживания позволяет им вести локальную войну на российских границах», — выразил мнение в эфире радио Sputnik Ищенко.
Таким образом, атомной конфронтации не происходит, война ведется обычными средствами, но до бесконечности. В прошлом в ЕС осознали, что для этого у них нет солдат, техники и остального. Теперь Европа начала заниматься этим вопросом, отметил обозреватель.
В ЕС выставляли дедлайн 2027–2029 год для вооружения. Но неизвестно, когда Евросоюз посчитает себя достаточно готовым, подчеркнул Ищенко.
При этом тревожит, что ЕС начал не на шутку вооружаться. Если армия не воюет и не приносит отдачу в таком случае, то она просто «дорогая игрушка», считает обозреватель.
«Поэтому фактически Европа поставила в повестку дня вопрос войны с Россией», — добавил Ищенко.
