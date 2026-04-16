сегодня в 11:46

Инвесторы сообщили ЦБ и Минфину о «ненадлежащем» аудите отчетов SFI

Ассоциация инвесторов АВО пожаловалась Центробанку и Минфину на якобы ненадлежащий аудит бухгалтерской отчетности инвестиционного холдинга SFI за 2024 и 2025 годы одной из компаний. Об этом сообщают « Ведомости ».

Письмо Ассоциация владельцев облигаций отправила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову. Документ подписал исполнительный директор объединения Алексей Афонин.

Инвесторы нашли в отчетах якобы «многомиллиардное искажение». Пакет акций лизинговой фирмы «Европлан», которым владеет SFI, отражен по номинальной стоимости один рубль за акцию в сумме 105 млн. Но рыночная цена, по мнению ассоциации, составляет около 75 млрд рублей на конец 2024 года.

В SFI обвинения отвергли. Там назвали позицию представителей ассоциации «методологически спорной, поверхностной и спекулятивной».

