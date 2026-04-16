Новые фильмы «Властелин колец»: дата выхода, сюжет, кто снимает и какие актеры примут участие

О чем расскажут новые картины из вселенной Дж. Р. Р. Толкиена и кто их будет снимать, читайте в материале РИАМО.

Какие фильмы и сериалы входят в киновселенную «Властелина колец»

Фото - © Сайт Кинопоиска

Все любители кино хорошо знают трилогию «Властелин колец», снятую новозеландским режиссером Питером Джексоном и выпущенную в 2001–2003 годах. Чуть менее, но тоже широко известна трилогия «Хоббит» того же Джексона, которая вышла на экраны в 2012–2014 годах.

Новых приключений в волшебном мире Средиземья фанаты дождались в 2020-х. В 2022 году увидел свет сериал «Властелин колец: Кольца власти», рассказывающий далекую предысторию самых известных произведений Дж. Р. Р. Толкиена: события «Колец власти» происходят за тысячи лет до «Хоббита» и «Властелина колец». Пока на экраны вышли два сезона сериала, а съемки третьего были завершены в декабре 2025 года (дата его премьеры пока не объявлена).

Кроме того, в 2024 году был показан полнометражный мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов», действие которого также происходит задолго до «Хоббита» — правда, не за тысячи лет, а всего за 183 года.

Какие новые фильмы из вселенной «Властелина колец» запланированы к выходу

«Властелин колец: Охота на Голлума» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum)

Фото - © скриншот

О том, что планируются новые фильмы из вселенной «Властелина колец», стало известно еще в феврале 2023 года, когда было заключено соответствующее соглашение. Новая информация появилась спустя чуть больше года: студия Warner Bros. объявила, что следующий фильм будет называться «Властелин колец: Охота на Голлума», а его режиссером станет Энди Серкис, ранее игравший Голлума в оригинальной трилогии. Он же снимется в роли этого существа. К созданию фильма также будут причастны Питер Джексон, его жена Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, писавшие сценарии к оригинальным фильмам: они выступят продюсерами, а Уолш и Бойенс еще и войдут в команду сценаристов.

В апреле 2026 года был анонсирован актерский состав «Охоты на Голлума»: помимо Серкиса, зрители снова увидят на экране Элайджу Вуда (Фродо), Иэна Маккеллена (Гэндальф) и Ли Пейса (эльфиский король Трандуил). А вот в роли Арагорна появится новый актер — Джейми Дорнан, наиболее известный по роли Кристиана Грея в трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Лео Вудолл исполнит роль дунедайна Халварда. Кроме того, в картине снимается Кейт Уинслет — ее персонажа зовут Маригол, и она будет бабушкой хоббита Смеагола, впоследствии ставшего Голлумом.

Что касается сюжета, то фильм расскажет о том, как Гэндальф и Арагорн ищут Голлума в период между событиями «Хоббита» и «Властелина колец», чтобы установить местоположение Кольца Власти.

Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.

«Властелин колец: Тень прошлого» (The Lord of the Rings: Shadow of the Past)

Фото - © Сайт Кинопоиска

Помимо «Охоты на Голлума», в киновселенной «Властелина колец» запланирован еще один новый фильм. Пока известно только его рабочее название — «Властелин колец: Тень прошлого», а также то, что идею Питеру Джексону предложил известный американский комик и телеведущий Стивен Кольбер, оказавшийся большим фанатом произведений Толкиена. Его замысел заключается в том, чтобы превратить в отдельный фильм главы 3-8 «Братства Кольца» — первой части романа «Властелин колец». При этом также сообщается, что действие картины будет происходить через 14 лет после кончины Фродо, а зрители снова увидят его друзей-хоббитов Сэма, Мерри и Пиппина. Кроме того, в центре сюжета окажется дочь Сэма, Эланор.

Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.