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Президент Эфиопии приехал в Москву на мероприятия ко Дню Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие приехал в Москву. Он поучаствует в торжественном приеме, который проводил глава РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Ацке-Селассие будет участвовать в праздничных мероприятиях, которые посвящены празднованию 80-летия Победы.

Еще президент Эфиопии представит свою страну на параде, который пройдет 9 мая.

Ранее главы Сербии и Китая, Александр Вучич и Си Цзиньпин прилетели в Москву. Также к ним присоединился и глава Бразилии Лула да Силва. Также в российскую столицу к празднованию Дня победы прибыли лидеры и других мировых государств.