Президент Бразилии прилетел в Москву

сегодня в 18:46

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. В Кремле заявляли, что глава Бразилии и президент России Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу 9 мая, сообщает ТАСС .

Ранее в российскую столицу прилетели президент Сербии Александр Вучич и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Они, а также другие мировые лидеры поучаствуют в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 9 Мая.

Военный парад на Красной площади пройдет 9 мая. Начало — в 10:00 по московскому времени.