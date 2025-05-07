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Пашинян подтвердил, что будет на Параде Победы в Москве 9 Мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, общаясь с журналистами в парламенте, подтвердил свое присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая, сообщает ТАСС .

Пашинян прибудет в Россию, чтобы отпраздновать День Победы. Договоренность об этом была достигнута в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

7 мая премьер-министр Армении еще раз подтвердил, что будет в Москве 9 числа.

«Да, да, буду», — сказал Пашинян.

Ранее он заявил, что Армения не намерена разрывать отношения c Россией. Пашинян подчеркнул, что сотрудничество Еревана и Москвы основываются на взаимных интересах.