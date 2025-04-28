Пашинян заверил, что Армения не намерена разрывать отношения c Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалем в Таллине заявил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой, сообщает «Интерфакс» .

«Мы не имеем намерений испортить, накалить или разорвать наши отношения Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что отношения Армении и РФ основываются на взаимных интересах. При этом Ереван строит внешнюю политику в нескольких направлениях. Армения намерена наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, а также улучшить отношения с Грузией и Ираном.

Армянский премьер добавил, что также Ереван планирует углубить отношения с Евросоюзом. Дополнительным стимулом для демократических реформ стал принятый закон о начале процесса вступления республики в ЕС.

Ранее Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил свое участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в ВОВ в Москве.