Премьер-министр Армении Пашинян приедет на 9 Мая в Москву
Прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
Пашинян подтвердил, что принимает приглашение и будет участвовать в мероприятиях на День Победы в Москве, которые приурочены к 80-летию Победы в ВОВ.
Разговор инициировала армянская сторона. В ходе него Пашинян рассказал об окончании согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о готовности Еревана подписать его.
Путин подчеркнул, что РФ всегда выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Это необходимо в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в регионе.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов по дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-армянских связей.