Премьер-министр Армении Пашинян приедет на 9 Мая в Москву

Пашинян подтвердил, что принимает приглашение и будет участвовать в мероприятиях на День Победы в Москве, которые приурочены к 80-летию Победы в ВОВ.

Разговор инициировала армянская сторона. В ходе него Пашинян рассказал об окончании согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о готовности Еревана подписать его.

Путин подчеркнул, что РФ всегда выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Это необходимо в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в регионе.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов по дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-армянских связей.