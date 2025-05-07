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Вучич и Си Цзиньпин прилетели в Москву

Президент Сербии Александр Вучич и глава Китая Си Цзиньпин прилетели в Москву. Вместе с другими мировыми лидерами они примут участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, передает корреспондент ТАСС .

Иностранные кортежи поедут в Кремль по дороге, вдоль которой на десятки метров растянута георгиевская лента.

Ранее самолет Вучича заходил на посадку в Баку. Она была запланирована для дозаправки, заявлял источник ТАСС. Перед этим сербскому президенту пришлось менять маршрут до Москвы, поскольку Литва и Латвия отказались пропускать самолет из-за «политической чувствительности».

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян также подтвердил, что поприсутствует на Параде Победы в Москве.