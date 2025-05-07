сегодня в 16:55

Самолет Вучича смог вылететь из Баку в Москву

Самолет сербского президента Александра Вучича, следовавший в Москву, был вынужден приземлиться в азербайджанском Баку. Ему разрешили лететь в сторону Москвы, сообщает SHOT .

Сербские СМИ рассказали, что самолет незапланированно сел в столице Азербайджана, Баку. Пилоты пошли на такой шаг из соображений безопасности.

Затем самолет из Баку направился в Москву.

Вучич был вынужден менять маршрут до полета из Белграда, поскольку Литва и Латвия отказались пропускать самолет. Причина в якобы «политической чувствительности», а также «цели полета».