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Латвия запретила пролет самолету президента Сербии в Россию на День Победы

Латвия вслед за Литвой запретила пролет через своё воздушное пространство самолёту президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, пишет РИА Новости .

Как сообщает портал «Вечерние новости», официальной причиной названа «политическая чувствительность и цель полёта».

Ранее ЕС официально предостерег лидеров стран-кандидатов и членов Евросоюза от визитов в Москву 9 мая. Однако Вучич подтвердил намерение посетить празднования, но без официальной делегации во избежание санкций.

Президент Сербии, демонстрируя принципиальную позицию, заявил: «Я дал слово Владимиру Путину и сдержу его». При этом он сознательно ограничил состав делегации, чтобы минимизировать политические последствия для Белграда.

Ожидается, что Вучич воспользуется альтернативным маршрутом для выполнения своего обещания, несмотря на беспрецедентные ограничения со стороны прибалтийских стран-членов НАТО.