Президент Белоруссии Лукашенко отметит свое переизбрание на работе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует каких-либо празднований в связи с победой на выборах, так как у него сугубо рабочий график, сообщает Life.ru.
Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, рабочий график президента остается неизменным, включая запланированные мероприятия, встречи, телефонные переговоры.
По ее словам, Лукашенко не собирается отменять свои рабочие дела ради особого празднования переизбрания.
«График у президента сугубо рабочий — мероприятия, телефонные звонки», — заявила Эйсмонт.
Между тем президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Он касался прошедших в соседней стране выборов главы государства.
Ранее сообщалось, что Лукашенко выиграл президентские выборы в республике, набрав 5 136 293 голоса. За политика проголосовали 86,82% избирателя.