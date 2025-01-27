Президент Белоруссии Лукашенко отметит свое переизбрание на работе

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко проведет свое переизбрание на работе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует каких-либо празднований в связи с победой на выборах, так как у него сугубо рабочий график, сообщает Life.ru .

Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, рабочий график президента остается неизменным, включая запланированные мероприятия, встречи, телефонные переговоры.

По ее словам, Лукашенко не собирается отменять свои рабочие дела ради особого празднования переизбрания.

«График у президента сугубо рабочий — мероприятия, телефонные звонки», — заявила Эйсмонт.

Между тем президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Он касался прошедших в соседней стране выборов главы государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выиграл президентские выборы в республике, набрав 5 136 293 голоса. За политика проголосовали 86,82% избирателя.