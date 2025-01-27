сегодня в 14:20

«Пул Первого»: Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Он касался прошедших в соседней стране выборов главы государства, сообщает Telegram-канал « Пул Первого ».

Путин тепло поздравил Лукашенко с победой в голосовании. Во время телефонного разговора лидеры стран обсудили сотрудничество между государствами.

Также Путин и Лукашенко провели «сверку часов» по вопросам, связанным с международной тематикой. Помимо этого, политики обсуждали график будущих контактов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз подряд. За политика отдали голоса 86,82% избирателей — более 5,1 млн человек. Выборы прошли 26 января 2025 года.