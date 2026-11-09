Школа № 10 в Королеве отметила 65-летие

Коллектив школы № 10, ветераны, ученики и родители 6 ноября приняли участие в праздновании 65-летия учреждения в Королеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы города Илья Конышев и председатель городского совета Александр Ходырев поздравили участников торжества и вручили награды. Праздник завершился концертными номерами учеников.

Особую благодарность выразили ветеранам педагогического труда и тем, кто стоял у истоков школы: первому директору Борису Ивановичу Рукавишникову, Владимиру Борисовичу Косому и Лидии Васильевне Кавериной. Она руководила учреждением более 30 лет и воспитала плеяду талантливых педагогов. Традиции продолжили Наталия Борисовна Москвина и Елена Юрьевна Штефко. Сегодня школу возглавляет Ирина Владимировна Васильева.

Школа № 10 — одно из старейших образовательных учреждений Королева. Сейчас это современный образовательный комплекс, где учатся более 1200 ребят. Здесь работают профильные классы, развиваются новые образовательные направления, а выпускники регулярно поступают в ведущие вузы страны.

Гордость школы — историко-краеведческий музей «Костино», победивший во Всероссийском конкурсе школьных музеев, и военно-патриотический клуб имени Веры Ивановны Карцевой. Педагоги уделяют внимание качеству образования и воспитанию уважения к истории страны и города.

Важным этапом развития стал капитальный ремонт при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он позволил создать современные и комфортные условия для учебы, творчества и раскрытия талантов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.