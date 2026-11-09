Фанаты Mr. Credo устроили драку под хиты молодости на концерте в Краснодаре

Фанаты устроили драку на концерте певца Mr. Credo (Александр Махонин) в Краснодаре. Пока артист пел свои хиты, зрители выясняли отношения, сообщает SHOT .

Потасовка произошла на танцполе у самой сцены. Пока одни пели и танцевали под хиты нулевых, другие сошлись в ожесточенной драке на кулаках. Кроме того, не поделили что-то и фанаты, которые находились на дальних трибунах.

В Сети появились кадры из зала, где все произошло. В ролике можно заметить, что в драке участвовали на только мужчины, но и женщины.

Это не первая потасовка, которая происходит на концерте Mr. Credo. В Челябинске его фанаты также что-то не поделили и решили спор кулаками.

При этом зрители все же остались довольны концертом исполнителя.

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