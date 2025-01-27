Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии в седьмой раз подряд

Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии в седьмой раз подряд

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выиграл президентские выборы в республике, набрав 5 136 293 голоса. За политика проголосовали 86,82% избирателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию председателя белорусского Центризбиркома Игоря Карпенко.

Президенты России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев уже поздравили Александра Лукашенко с победой в президентской гонке.

Центр общественного наблюдения сообщал, что национальные наблюдатели не зафиксировали нарушений при подсчете голосов на выборах президента Белоруссии. Выявлялись «единичные случаи», когда пришедшие на участки граждане провоцировали членов избиркомов и нарушали общественный порядок, заявляли в центре.

Лукашенко побеждал на выборах президента Белоруссии в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годах.