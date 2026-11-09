В Лобне возводят памятник участникам локальных войн и военных конфликтов

Памятник участникам локальных войн и военных конфликтов создают на территории мемориала «Звонница» в Лобне. Работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова 7 ноября посетила место строительства памятника на территории мемориала «Звонница». Она ознакомилась с ходом работ и оценила готовность объекта.

«Этот памятник — дань уважения воинам, которые с честью выполняли свой долг в разных уголках мира. За каждой надписью на мемориале — судьбы людей, мужество и верность присяге», — отметила глава муниципалитета.

Земляные работы уже завершены, основание подготовлено. В ближайшее время ожидается доставка гранита и изделий из архитектурного бетона.

Основой монумента станет семиметровая бетонная конструкция, которую отольют единым целым. Центральный рельеф, посвященный участникам военных конфликтов, выполнят из бронзы. На мемориале укажут страны, где проходили боевые конфликты, и годы их проведения.

Строительство планируют завершить до конца 2026 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.