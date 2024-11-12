Президент Абхазии Бжания: в отношении задержанных оппозиционеров проводится проверка

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В Абхазии проводится проверка в отношении задержанных оппозиционеров

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в отношении задержанных оппозиционеров, устроивших потасовку у здания парламента, проводится проверка, сообщает РИА Новости .

Бжания попросил сограждан не поддаваться на провокации. По его словам, ситуация в республике полностью контролируется властями.

Он добавил, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении задержанных накануне оппозиционеров.

Ранее в Сухуме задержали оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. После этого в республике начались акции протеста.

Протестующие перекрыли три моста на въезд в Сухум. Они потребовали отпустить задержанных оппозиционеров.