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На «серой» ветке метро Москвы остановилось движение поездов

На «серой» ветке метрополитена Москвы вечером в пятницу остановлено движение от станции «Савеловская» до «Отрадного», следует из сообщения пресс-службы столичного Дептранса.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.

Информации о нештатных ситуациях пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD: движение на линии восстановили и ввели в график.