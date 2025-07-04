Запорожская АЭС снова подключена к энергосети

сегодня в 22:14

Электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено после аварийного отключения, сообщили в пресс-службе предприятия.

Высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая подачу энергии на станцию, введена в эксплуатацию. Радиационный фон на площадке и в прилегающих районах остается в пределах естественных значений, угрозы для населения и окружающей среды нет.

«Аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурный режим. Все системы станции функционируют нормально, нарушений не зарегистрировано», — заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее из-за отключения линии «Днепровская» станция временно перешла на резервные источники питания.