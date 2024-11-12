В Абхазии после задержания оппозиционеров начались протесты

В Сухум задержали оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. После этого начались массовые акции протеста.

Манифестанты перекрыли Гумистинский мост с требованием отпустить задержанных, указано в публикации.

Как сообщил Telegram-канал Baza, к зданию администрации президента Абхазии в Сухуме стягивают военную технику.

По данным канала, силовики жестко задержали пятерых политических деятелей, которые критиковали строительство в республике многофункциональных жилых комплексов.