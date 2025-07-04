Умер композитор Марк Сноу, написавший музыку к сериалу «Секретные материалы»

В Соединенных Штатах на 79-м году жизни скончался композитор Марк Сноу, который написал заглавную мелодию к известному сериалу «Секретные материалы», сообщает издание Variety .

Музыкант скончался в своем доме в американском штате Коннектикут.

Композитор был удивлен, что саундтрек к «Секретным материалам» вошел в топ-10 хитов в Европе в 1996 году. Он вспоминал, что придумал повторяющуюся ритмическую фигуру, а затем добавил к ней жутковатую свистящую мелодию.

«В ней ничего особенного не происходит. Она исполняется в ля-миноре, в ней нет вокала, барабанов или гитар, и это был сокрушительный хит. Это довольно дико», — рассказал Сноу.

За свою продолжительную карьеру композитор был 15 раз номинирован на премию «Эмми». При этом 6 из 15 номинаций Марк Сноу получил за «Секретные материалы». Кроме того, он писал музыку для сериалов «Харт в Харте», «Ти Джей Хукер», «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и другие.

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