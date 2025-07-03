Звезда «Убить Билла» и «Бешеных псов» Майк Мэдсен внезапно умер дома

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В Сети появилась информация, что утром 3 июля в собственном доме внезапно скончался 67-летний американский актер Майкл Мэдсен, которому было всего 67 лет. Тело знаменитости нашли в его же жилье, сообщает ТАСС .

По предварительной информации, причиной смерти Мэдсена стала остановка сердца. Был ли кто-то рядом с ним в этот момент, не уточняется.

Массовый зритель знает Майкла Мэдсена по роли Бадда в «Убить Билла» и по роли Мистера Блондина (Вик Вега) в «Бешеных псах». Актер часто снимался в картинах режиссера Квентина Тарантино.

Где и когда состоятся похороны Мэдсена, не уточняется.

Ранее 3 июля стало известно, что скончался знаменитый радиоведущий «Комсомольской правды» Михаил Антонов. Причиной смерти стали последствия продолжительной болезни.