Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

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Ушел из жизни ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Он начал работать в «КП» 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM, сообщает « kp.ru ».

Радиоведущий скончался после продолжительной болезни.

Голос Антонова знали многие россияне. Программы, которые он вел, помогали тысячам людей. Дружеская манера общения за короткий срок располагала слушателя к нему.

Радиоведущий умел поддерживать людей. Он всегда поднимал настроение. Антонов вел популярные программы «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад».

Также он в 5 часов утра 24 февраля 2022 года вышел в эфир, когда началось СВО.