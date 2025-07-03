Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов
Ушел из жизни ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Он начал работать в «КП» 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM, сообщает «kp.ru».
Радиоведущий скончался после продолжительной болезни.
Голос Антонова знали многие россияне. Программы, которые он вел, помогали тысячам людей. Дружеская манера общения за короткий срок располагала слушателя к нему.
Радиоведущий умел поддерживать людей. Он всегда поднимал настроение. Антонов вел популярные программы «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад».
Также он в 5 часов утра 24 февраля 2022 года вышел в эфир, когда началось СВО.