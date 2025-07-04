Ваня после нападения в Сергиевом Посаде идет на поправку

Раненому в в Сергиевом Посаде мальчику оказали всю необходимую помощь

9-летний Ваня, пострадавший от ножевого удара в Сергиевом Посаде, чувствует себя лучше, сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Мальчик находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, ранение не проникающее, и, несмотря на пережитый стресс, жизни ребенка ничего не угрожает.

«Мальчику оказана квалифицированная врачебная помощь. По прогнозам, под наблюдением врачей он пробудет неделю», — сообщила Ероханова.

Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе, где ребенок играл на качелях. Подошедший мужчина без видимой причины ударил его ножом в шею. Благодаря быстрой реакции полиции и Следственного комитета злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний местный житель, страдающий шизофренией. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, включая вопрос контроля за его состоянием перед инцидентом.