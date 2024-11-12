Сухум в блокаде: протестующие перекрыли все мосты, требуя свободу оппозиционерам

Протестующие в Абхазии заблокировали все мосты на выезд из Сухума

Протестующие в Абхазии снова перекрыли переправу через реку Кодор, требуя освободить задержанных оппозиционеров. Таким образом, все три моста на выезд из Сухума оказались заблокированы, сообщает РИА Новости .

К Кодорскому мосту стягивались силы демонстрантов и силовиков. После нового перекрытия переправы ее попытались деблокировать правоохранители, после чего между ними и протестующими завязалась драка.

В результате потасовки правоохранителей и демонстрантов никто не пострадал, заявил глава комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Микаа. Он также сказал, что протестующим пришлось снова перекрывать мост через Кодор, потому депутат парламента Беслан Эмурхба не сдержал свое обещание, что задержанных оппозиционеров отпустят из ИВС к 10 часам утра.

Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Оппозиция утверждала, что в этом законе говорится о «продаже России апартаментов в Абхазии». После этого некоторые оппозиционеры совершили «противоправные действия» в отношении депутата и были задержаны, сообщал генпрокурор республики Адгур Агрба.