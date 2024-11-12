На массовых протестах в Абхазии началась драка с силовиками

На протестах в Абхазии правоохранители попытались разблокировать занятый демонстрантами Кодорский мост, в результате чего случилась потасовка, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по защите суверенитета республики Левана Микаа. События происходят в Сухуме.

Мост через Кодор находится в окрестностях села Адзюбжа Очамчирского района. По словам Микаа, правоохранители пытались «насильно разблокировать» перекрытую переправу, однако протестующие дали отпор. После этого между сторонами завязалась драка.

В результате потасовки никто не пострадал, заявил глава комитета.

Утром 12 ноября протестующие заблокировали Кодорский мост в Абхазии, требуя освободить задержанных оппозиционеров. Демонстранты решили разблокировать мост после обещания депутата парламента Абхазии Беслана Эмурхба, говорившего, что к 10 часам утра задержанных отпустят из ИВС. Законодатель своих слов не сдержал, после чего люди вновь перекрыли мост через Кодор, указал Микаа.

Протесты в Сухуме вспыхнули вечером 11 ноября после того, как парламент Абхазии принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Закон осудила оппозиция, утверждая, что в нем идет речь о «продаже России апартаментов в Абхазии», после чего ряд оппозиционеров задержали за потасовку с депутатом.