Протестующие в Абхазии пошли на переговоры с властями

Протестующие в Абхазии временно разблокировали один из мостов

В Абхазии протестующие согласились на переговоры с властями и временно разблокировали Кодорский мост. Заблокированными остаются Верхнегумистинский и Нижнегумистинский мосты, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу.

По словам оппозиционера, представители властей гарантировали, что отпустят задержанных политактивистов. Ардзинбу отметил, что если обещание не будет сдержано, то жители села Адзюбжа снова перекроют мост.

Заблокированными остаются два моста, связывающие Западную Абхазию с Сухумом.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания устроил экстренное заседание Совета безопасности после того, как люди перекрыли мосты на центральной автотрассе из-за задержания оппозиционеров. Ранее генпрокурор республики Адгур Агрба заявлял, что четверых граждан задержали за противоправные действия в отношении депутата, совершенные после проведения внеочередной сессии парламента.

Абхазская оппозиция потребовала освободить задержанных, назвав происходящее «преследованием по политическим мотивам».