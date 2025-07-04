Новая задолженность по алиментам Игоря Петренко превышает 1,6 млн рублей

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 4 июля 2025 года его задолженность по алиментам составляет 1 млн 627 тыс рублей. Это произошло всего через месяц после того, как артист, казалось бы, полностью погасил предыдущий долг в 15 тысяч рублей.

Ранее финансовые обязательства Петренко перед детьми были куда серьезнее — в июне 2024 года сумма долга достигала 8 млн 393 тыс рублей, которую он выплачивал частями. Однако нынешние цифры позволяют предположить, что ежемесячные алименты на ребенка могут составлять около 1,5–1,6 млн рублей, поскольку в июне задолженности не было.

После развода с актрисой Екатериной Климовой Петренко заключил нотариальное соглашение, в котором был зафиксирован размер алиментов, не привязанный к стандартным процентным отчислениям от дохода. Точная сумма не разглашалась, однако известно, что Климова ранее тратила по 1,62 млн рублей в год на обучение каждого из двух общих сыновей в элитной частной школе. Не исключено, что аналогичная сумма стала ежемесячным платежом.

Несмотря на стабильные заработки в кино, Петренко неоднократно задерживал выплаты. Попытка актера через суд уменьшить размер алиментов успехом не увенчалась. Ситуацию осложняет и то, что в новой семье у него подрастают трое дочерей, что также требует значительных расходов.

Несмотря на финансовые трудности, Петренко поддерживает хорошие отношения с сыновьями. Старший, 18-летний Матвей (день рождения в ноябре), уже перестал получать алименты, а 16-летний Корней (день рождения в сентябре) продолжает получать положенные по закону выплаты.