«Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности», — написал он в Facebook*.

Встреча продлилась почти 4 часа.

Переговоры России и Венгрии завершились 28 ноября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин проводил венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пожав ему руку.

На опубликованных кадрах видно, как Орбан и Путин вышли из Кремля, на несколько секунд остановились на крыльце, пожали друг другу руки, затем венгерский премьер спустился к машине и сел в нее.

Ранее сообщалось, что в Кремле стартовали двусторонние переговоры.

На повестке был не только украинский кризис, но и поставки, в том числе нефти в Венгрию.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.