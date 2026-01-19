Премьер Чехии боится, что Европе поздно вести переговоры с Путиным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Европа давно должна была провести переговоры с Россией, но сейчас для них уже может быть поздно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Mandiner.

Бабиш напомнил, что европейские страны критиковали премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что тот проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последний раз венгерский политик прилетал в Москву 28 ноября 2025 года. Стороны обсуждали не только украинский кризис, но и поставки, в том числе нефти в Венгрию.

По словам Бабиша, теперь часто звучит мнение, что Европе тоже следовало бы обсудить все насущные вопросы напрямую с Путиным. Однако премьер Чехии опасается, что для проведения переговоров может быть уже поздно.

Ранее он отмечал, что республика не будет направлять Украине деньги из госбюджета.

