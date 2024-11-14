Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским
Предложенный Дональдом Трампом на пост главы минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава РФ, пишет РИА Новости.
Тема Крыма была затронута на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года.
Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, и если такая цель имеется, то она «недостижима».
На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу.
Ранее сообщалось, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении.