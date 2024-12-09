Посольство Сирии в Москве сменило флаг

Над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве подняли флаг сирийской оппозиции, передает корреспондент ТАСС . Ранее президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад отрекся от власти и получил политическое убежище в России.

Флаг САР сняли со здания сирийского дипломатического представительства после того, как к власти в республике пришла вооруженная оппозиция.

Ранее Асад приехал в Москву с членами своей семьи, сообщал источник в Кремле. Он утверждал, что Россия предоставила экс-президенту Сирии убежище из соображений гуманитарного характера.

8 декабря МИД России заявлял, что Башар Асад отрекся от президентского кресла после переговоров с участниками конфликта в стране. Он покинул Сирию и подчеркивал, что хочет передать власть мирным путем.