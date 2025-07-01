Воробьев: главный корпус гимназии им Подольских курсантов заработает 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в мкрн Климовск Подольска, чтобы проверить, как идут работы по капремонту главного корпуса гимназии им. Подольских курсантов. Они сейчас находятся на финальной стадии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Академический корпус флагманской школы Подольска, построенный более полувека назад, примет учеников уже 1 сентября. Ремонт там стартовал в 2024 году.

На месте глава региона пообщался с учителями и родителями школьников, а еще с художником, чья мастерская расписывала фасад корпуса и стены внутри здания.

«Наш президент по всей стране дал команду, чтобы мы каждый год капитально ремонтировали школы. Потому что строишь новую, современную школу, а в это время другие дети идут в ту, которой 30-40 лет. Поэтому у нас реализуется большая программа, которая позволяет приводить их в порядок», — заявил Воробьев.

Он выразил слова благодарности не только строителям, но также родителям и учителям, которые оказали поддержку, а еще художникам, реализовавшим в гимназии свой проект. Теперь она стала уникальной — редко где такое увидишь.

«Важно, что здесь дружный педагогический коллектив, от этого очень многое зависит. Знаю, что дети хорошо закончили учебный год, учителя их хвалят. Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов», — добавил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Масштабная модернизация

В главном корпусе учебного заведения привели в порядок фундамент, цоколь, кровлю, окна, двери, лестницы, потолки, межэтажные перекрытия и фасад, обновили инженерные системы. В актовом зале появились современное световое и звуковое оборудование, комфортные кресла, а в спортзале — спортивные снаряды и инвентарь. Пищеблок укомплектовывают новыми электроплитами, духовками и посудомоечной машиной. Реставрационные работы прошли в музее Подольских курсантов и музее Этнографии.

Школьный стадион тоже обновили: там переложили беговые дорожки, поставили тренажеры, а на футбольном поле появилось искусственное покрытие. Кроме того, в сквере Подольских курсантов провели благоустройство.

Директор гимназии Наталья Квашенникова отметила, что все ожидают открытия корпуса после капремонта. Ученики придут в уютное и современное образовательное пространство. Педагоги и родители следили за ходом работ, с ними в том числе согласовывали цветовые решения. Сейчас в здании проводят пусконаладку оборудования, устанавливают мебель.

«В рамках капремонта обновили не только сам корпус, но и благоустроили спортивное ядро, заменили искусственное покрытие. Теперь здесь великолепное поле для наших футболистов, которые в этом году заняли первое место в регионе, беговые дорожки. Конечно, у гимназии удивительный фасад, который отражает направление нашей патриотической деятельности. А на стенах — наша усадьба Ивановское, Дубровицкая церковь, культурные центры, а также градообразующие предприятия. Здесь живет история, здесь живут традиции», — добавила Квашенникова.

Уникальное художественное оформление

Украшением фасада здания стало панно, рассказывающее о подвиге Подольских курсантов. Его оформлением занималась творческая мастерская художника Алексея Шилова. Еще художники расписали стены 1 и 2 этажей картинами с историей Подольска. Работы провели в рамках проектов «Культурный код Подмосковья» и «Моя школа — история моего города».

Шилов рассказал, что тематически были созданы две части. Первая посвящена мирной жизни, культурным кодам округа, пейзажам и промыслам, вторая — теме войны, в частности битве под Москвой, а еще сражениям и трудовой доблести Подольска.

«Недавно была открыта стела, которой я в том числе вдохновлялся. Я очень благодарен сотрудникам школы, которые тоже принимали участие, предлагали свои идеи. Это коллективное творчество. По опыту могу сказать, что дети, чьи школы мы оформляем, очень радуются и благодарят, потому что пространство наполняется смыслом», — отметил художник.

Кадетский класс при СК и новые кружки

930 гимназистов на время проведения капремонта в здании перевели в другие корпуса учреждения образования.

«Я — мама ученицы 5 класса. Здесь мы проучились до третьего, а на время капремонта перешли в другое здание. Очень ждем встречи с обновленным корпусом. Классы выглядят гораздо просторнее, грамотно подобрана цветовая гамма, все продумано. Уверена, что детям понравится спортзал, он такой светлый, просторный, им там будет здорово заниматься», — поделилась Юлия Толстякова.

Она отметила, что теперь у каждого этажа обновленного корпуса свой стиль, а каждая стена рассказывает историю родного края.

«Очень важно приобщать к ней детей, приобщать их к искусству. Теперь они будут ходить в школу не только учиться, но и соприкасаться с прекрасным», — добавила женщина.

В отремонтированном корпусе появится кадетский класс, который будет курировать областное управление СК, а также математические классы — в 5 параллелях.

Еще для ребят запустят новые кружки: по управлению беспилотниками, графическому дизайну, робототехнике, музейному делу и прикладному творчеству. Кроме того, заработает секция по самбо.

В составе гимназии им. Подольских курсантов входят академический, классический и инновационный корпуса — это 87 классов с 2738 учениками, 4 детсада с 1,2 тыс. дошколят, центр цифрового образования детей «IT CUBE». Учреждение входит в ассоциацию «Лидеры образования Подмосковья».

Еще в Подольске в новом учебном году после капремонта откроются второй корпус лицея № 5, корпус школы № 20, дошкольные отделения СОШ № 29 и 24.