Котельную Можайского полиграфкомбината готовят к зиме

В Можайском округе продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. На одной из самых крупных котельных, снабжающих отоплением и горячей водой несколько микрорайонов Можайска, идут профилактические работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работники ресурсоснабжающего предприятия «Мособлтепло» выполняют комплекс мероприятий по обслуживанию теплоэнергетического хозяйства: осуществляют промывку теплообменников, очищают котельное оборудование и грязевые фильтры, заменяют изношенные подшипники, осматривают и ремонтируют насосные установки, оценивают техническое состояние электрооборудования.

Завершить ремонтные работы планируется на этой неделе, а начиная с 30 июня жители домов, подключенных к котельной, вновь смогут пользоваться горячей водой.

Также на профилактику встали и другие котельные Можайского округа: № 1 в Уваровке и ВДО Можайский. С 30 июня работы начнутся на котельной «Химик», а с 8 июля — в Павлищево и Борисово.

Работы уже завершили на котельной № 40 Можайска, ЛПХ Уваровка и в поселке Спутник. Всего в Можайском округе к отопительному сезону подготовят 61 котельную.

Информацию о графике отключения горячей воды можайцы могут найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.