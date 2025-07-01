Молодежный форум «МЫ-РОССИЯ» посетили активисты из Ленинского округа

В Московской области завершился молодежный форум «МЫ-РОССИЯ», который стал площадкой для обмена опытом и приобретения новых знаний. Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского городского округа приняли активное участие в этом мероприятии, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Организовывая мероприятия, мы постоянно получаем от молодежи обратную связь, что интересно больше всего, какие темы хотелось бы изучить глубже, а где необходимо больше практики. И когда мы создавали программу нашего форума „МЫ — РОССИЯ“, постарались охватить те области, которые были бы для ребят максимально полезными. Это и создание медиаконтента для социальных сетей, и навыки публичных выступлений, и организация мероприятий, и предпринимательство. Но самое важное — это дружеские связи, обмен опытом, дух товарищества и взаимопомощи, которыми пропитан форум», — приводятся в сообщении слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.

Сообщается, что в форуме приняли участие более 300 молодых людей из разных уголков Подмосковья, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Абхазии. В течение нескольких дней участники из Ленинского округа расширяли свои знания в различных областях, включая геополитику, тактическую медицину и организацию мероприятий. В качестве приглашенных спикеров выступили эксперт «Росмолодежь.Гранты», член экспертного совета «Движения Первых» Ангелина Акатова, тренер по публичным выступлениям Константин Старостин, преподаватель Института медиа НИУ ВШЭ, PR-специалист Никита Исаков, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного Центра Тактической Медицины Артем Катулин и другие.

Организатором форума выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.

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