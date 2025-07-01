Торжественный выпускной вечер прошел для выпускников из Ленинского округа

В День молодежи России, 28 июня, во дворце спорта «Видное» состоялся торжественный выпускной вечер для всех одиннадцатиклассников Ленинского городского округа. Мероприятие собрало более 1150 выпускников, став ярким и запоминающимся событием в их жизни. За особые успехи в учебе были отмечены 164 ученика, из которых 104 получили медали первой степени и 60 — второй степени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

«Дорогие наши выпускники. От всей души поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня особенный день — день, когда вы переступаете порог новой жизни. Позади годы учебы, экзамены и бессонные ночи, а впереди — огромный мир возможностей, новых открытий и свершений. Помните, что знания, полученные в школе, — это прочный фундамент, на котором вы построите свое будущее. Пусть они станут надежной основой для яркой и успешной карьеры. Ленинский округ гордится каждым из вас. Уверен, сейчас вы полны переживаний и надежд. Не стоит бояться изменений. Самое важное — это вера в себя и настойчивость в достижении поставленной цели. Найдите свое призвание, окружайте себя единомышленниками и смело двигайтесь вперед», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Также в ходе мероприятия Станислав Каторов наградил 12 выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ, в том числе одну выпускницу, получившую 100 баллов сразу по нескольким предметам. Трансляция торжественного мероприятия в официальном канале главы позволила всем желающим стать частью этого события.

«Огромная благодарность организаторам за этот волшебный выпускной вечер. Каждая деталь продумана идеально. Все выглядят потрясающе, атмосфера праздника ощущается повсюду. Буду очень скучать по своим одноклассникам и преподавателям, и выражаю признательность каждому за все годы, что мы провели вместе», — прокомментировала выпускница Видновской школы № 11.

Сообщается, что для выпускников была подготовлена насыщенная праздничная программа с участием местных творческих коллективов и самих учеников. Все желающие могли сделать памятные фотографии в специально организованных фотозонах. Завершился вечер праздничным фейерверком в честь выпускников.

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