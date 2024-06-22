Посольство РФ в ФРГ осудило запрет на пронос флагов РФ на чемпионат Европы
Российское посольство в Германии осуждает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить демонстрацию национальных флагов РФ на матчах чемпионата Европы по футболу, следует из заявления диппредставительства в Telegram.
«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой „культуры отмены“, широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики», — сказано в сообщении.
В посольстве призвали УЕФА пересмотреть свое решение. При этом дипломаты обратили внимание на большое число дружественно настроенных к России болельщиков и гостей турнира, которые «не скрывают своих симпатий».
«Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию», — отмечается в публикации.
Ранее во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections («Дайте нам выборы»). Знамя убрали на 25-й минуте.