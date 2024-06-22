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Посольство РФ в ФРГ осудило запрет на пронос флагов РФ на чемпионат Европы

Российское посольство в Германии осуждает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить демонстрацию национальных флагов РФ на матчах чемпионата Европы по футболу, следует из заявления диппредставительства в Telegram .

«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой „культуры отмены“, широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики», — сказано в сообщении.

В посольстве призвали УЕФА пересмотреть свое решение. При этом дипломаты обратили внимание на большое число дружественно настроенных к России болельщиков и гостей турнира, которые «не скрывают своих симпатий».

«Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию», — отмечается в публикации.

Ранее во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections («Дайте нам выборы»). Знамя убрали на 25-й минуте.