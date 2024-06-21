Флаг с надписью «Дайте нам выборы» вывесили на игре сборной Украины на Евро-2024

Украинский флаг с надписью Give Us Elections («Дайте нам выборы») вывесили во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией. Он состоялся на стадионе в Дюссельдорфе, сообщает ТАСС.

Согласно трансляции матча, флаг убрали на 25-й минуте.

Президентские полномочия украинского лидера Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая. В стране до сих пор активно поднимают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть задолго до истечения своих полномочий.