Медведев: Зеленский узурпировал власть задолго до истечения президентского срока
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в украинской Конституции есть только один случай, когда президент может вернуть Верховной раде закон на повторное рассмотрение, поэтому президент Владимир Зеленский узурпировал власть задолго до истечения своих полномочий, пишет ТАСС.
По словам Медведева, в 1999 году Конституционный суд Украины разделил власть на законодательную, исполнительную и судебную с целью предупреждения присвоения полной госвласти любой из ветвей. Согласно статье 75, единственным органом законодательной власти является Верховная рада, а президент может повлиять на ее решение только воспользовавшись правом вето.
«В статье 106 этой Конституции сказано, что глава государства „подписывает законы, принятые Верховной радой Украины“, а также „имеет право вето относительно принятых Верховной радой Украины законов с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной рады Украины“», — пояснил Медведев.
Ранее зампред СБ РФ рассказал о будущем Украины в случае ее отказа от предложения президента Владимира Путина об урегулировании конфликта. По его словам, Россия может продолжить наступать на фронтах СВО.