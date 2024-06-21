Медведев: Зеленский узурпировал власть задолго до истечения президентского срока

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в украинской Конституции есть только один случай, когда президент может вернуть Верховной раде закон на повторное рассмотрение, поэтому президент Владимир Зеленский узурпировал власть задолго до истечения своих полномочий, пишет ТАСС .

По словам Медведева, в 1999 году Конституционный суд Украины разделил власть на законодательную, исполнительную и судебную с целью предупреждения присвоения полной госвласти любой из ветвей. Согласно статье 75, единственным органом законодательной власти является Верховная рада, а президент может повлиять на ее решение только воспользовавшись правом вето.

«В статье 106 этой Конституции сказано, что глава государства „подписывает законы, принятые Верховной радой Украины“, а также „имеет право вето относительно принятых Верховной радой Украины законов с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной рады Украины“», — пояснил Медведев.

Ранее зампред СБ РФ рассказал о будущем Украины в случае ее отказа от предложения президента Владимира Путина об урегулировании конфликта. По его словам, Россия может продолжить наступать на фронтах СВО.