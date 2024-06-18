Медведев ответил, что ждет Украину при отказе от предложения Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если власти Украины не согласятся на мирные предложения российского президента Владимира Путина, то ВС РФ продолжат наступать на фронтах СВО, сообщает «Царьград».

«В случае продолжения наступления России сложно сказать, где будет граница „санитарного пояса“. Но это будет не в пользу Киева», — сказал Медведев в беседе с прессой.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова «хоть завтра» сесть за стол переговоров с Украиной, но при ряде условий. Среди них — снятие всех антироссийских санкций, отход украинской армии из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, гарантированный внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина указывал, что Киев тоже готов выйти на переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, как утверждал Зеленский, Россия должна отвести войска и уважать территориальную целостность его страны.