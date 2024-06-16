Зеленский назвал условия для скорейших переговоров с Россией

Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готова начать переговоры с Москвой «уже завтра», но при условии вывода российских войск и уважения территориальной целостности постсоветской республики, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что присутствие представителей России на следующем саммите будет говорить о том, что Москва «хочет мира и готова закончить конфликт».

«Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание конфликта и мир», — подчеркнул украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии.

Зеленский добавил, что большинство стран выступали за присутствие делегации из РФ на швейцарском форуме, однако «не хотели бы даже жать ей руку».

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что прямых мирных переговоров между Украиной и Россией не будет.

«Мирный» саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участниками форума стали представители 92 из более чем 160 приглашенных стран. Россию на саммит не пригласили.