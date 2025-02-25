Россия всегда стремилась поддерживать стабильные контакты с Германией через различные каналы коммуникации, включая экономическое сотрудничество и общественный диалог. Однако текущий кризис в двусторонних отношениях возник не по инициативе Москвы, но РФ готова работать с новым правительством ФРГ. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщает МИД РФ .

Нечаев подробно рассказал, готова ли Россия сотрудничать с новым правительством Германии. По его словам, экономика ФРГ понесла серьезные потери из-за политики конфронтации и санкционного давления. Время показало полную неэффективность попыток изолировать Россию и добиться ее «стратегического поражения». Силовой подход и ограничительные меры не привели к желаемым результатам, а лишь навредили немецкому бизнесу.

Профессиональное взаимодействие и цивилизованный политический диалог между странами остаются важными приоритетами для РФ, несмотря на частичное замораживание и разрушение некоторых аспектов сотрудничества.

«Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос», — отметил Нечаев.

Нечаев также воздержался от каких-либо предсказаний, каким получится сотрудничество стран, но отметил, что Москва намерена оценивать ситуацию исключительно по реальным шагам, а не по заявлениям в ходе предвыборной кампании. Россия всегда открыта к диалогу, основанному на принципах паритета и взаимоуважения.

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись выборы в Бундестаг. На пост главы фракции ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) избрали Фридриха Мерца.