В Германии подвели итоги выборов в Бундестаг
Блок ХДС/ХСС победил на выборах в ФРГ
Определена тройка лидеров на выборах в немецкий парламент — это блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» и СДПГ, сообщает РИА Новости.
У ХДС/ХСС 28,6% голосов, «Альтернатива для Германии» набрала 20,8%, социал-демократы- 16,4%.
«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» и СвДП не смогли преодолеть 5% барьер для участия в работе Бундестага нового созыва.
Отмечается, что «Альтернатива для Германии» стала лидером на территориях бывшей ГДР.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил консерваторов с победой на парламентских выборах.