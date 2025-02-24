В Германии подвели итоги выборов в Бундестаг

сегодня в 05:09

Блок ХДС/ХСС победил на выборах в ФРГ

Определена тройка лидеров на выборах в немецкий парламент — это блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» и СДПГ, сообщает РИА Новости .

У ХДС/ХСС 28,6% голосов, «Альтернатива для Германии» набрала 20,8%, социал-демократы- 16,4%.

«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» и СвДП не смогли преодолеть 5% барьер для участия в работе Бундестага нового созыва.

Отмечается, что «Альтернатива для Германии» стала лидером на территориях бывшей ГДР.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил консерваторов с победой на парламентских выборах.