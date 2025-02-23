Трамп высказался о выборах в «уставшей без здравого смысла» Германии

Президент Сша Дональд Трамп поздравил немецких консерваторов в победой на выборах в Бундестаг, пишет URA.RU .

«Похоже, что консервативная партия в Германии одержала победу на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от политики, лишённой здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», — написал американский лидер в соцсети.

На выборах в парламент Германии победили конкуренты правоцентристкая ХДС и ультраправая «Альтернатива для Германии». СДПГ канцлера страны Олафа Шольца оказалась лишь третьей.

ФРГ является парламентской республикой, где политические партии формируют правительство страны.