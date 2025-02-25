Мерц избран председателем фракции ХДС/ХСС в Бундестаге

Фридриха Мерца утвердили на пост главы фракции ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) в немецком Бундестаге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

За Мерца проголосовало подавляющее количество депутатов. Он набрал 98% на учредительном собрании фракции.

Суммарно проголосовали 205 человек. 201 парламентарий высказались за кандидатуру Мерца, еще четыре — против.

Лидер выигравшей на выборах в немецкий парламент партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц пообещал сформировать правительство ФРГ до 20 апреля.