Мерц избран председателем фракции ХДС/ХСС в Бундестаге
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Фридриха Мерца утвердили на пост главы фракции ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) в немецком Бундестаге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
За Мерца проголосовало подавляющее количество депутатов. Он набрал 98% на учредительном собрании фракции.
Суммарно проголосовали 205 человек. 201 парламентарий высказались за кандидатуру Мерца, еще четыре — против.
Лидер выигравшей на выборах в немецкий парламент партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц пообещал сформировать правительство ФРГ до 20 апреля.