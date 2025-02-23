В Германии сформируют правительство до 20 апреля

сегодня в 23:57

Лидер победившей на выборах в немецкий парламент партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц анонсировал формирование правительства ФРГ до 20 апреля, сообщает ТАСС .

«К Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц в эфире немецкого телевидения.

Политик добавил, что создание кабинета пройдет тяжело.

Ранее Мерц заявил, что приоритетной целью нового правительства ФРГ станет «независимость от США», которые равнодушны к судьбе Европы и Украины.