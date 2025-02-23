В Германии после выборов в Бундестаг призвали к независимости от США

сегодня в 23:12

Лидер победившей на выборах в ФРГ партии призвал к независимости от США

Глава лидирующей на выборах в немецкий бундестаг партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал приоритетом достижение независимости Германии от США, сообщает газета «Известия» .

«После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — заявил политик.

Он добавил, что судьба Украины также мало интересует Вашингтон.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Германию с победой консервативных сил. Американский лидер отметил, что немцы устали от политики без здравого смысла, особенно в направлениях энергетики и миграции.