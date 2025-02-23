В Германии после выборов в Бундестаг призвали к независимости от США
Лидер победившей на выборах в ФРГ партии призвал к независимости от США
Глава лидирующей на выборах в немецкий бундестаг партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал приоритетом достижение независимости Германии от США, сообщает газета «Известия».
«После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — заявил политик.
Он добавил, что судьба Украины также мало интересует Вашингтон.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Германию с победой консервативных сил. Американский лидер отметил, что немцы устали от политики без здравого смысла, особенно в направлениях энергетики и миграции.