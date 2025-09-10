сегодня в 14:41

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что хакерские данные о планах Франции, Великобритании, Румынии и Польши о разделе Украины могут соответствовать действительности, сообщает Общественное Телевидение России .

«Пускай почитают статью 17 Конституции Украины, хотя они поставили ее на паузу. Она гласит о том, что на территории Украины запрещено размещение баз и вооруженных контингентов иностранных стран», — напомнил политик.

О планах стран ЕС стало известно благодаря взлому сети канцелярии французской армии. Хакеры обнаружили схему, демонстрирующую намерения сторонников Киева ввести военный контингент под видом миротворческих сил и разделить территорию государства.

Аналитики допускают подлинность этой карты, однако сомневаются в успехе реализации планов данной коалиции.

