Авиация в Киеве, ВМС — в Одессе: где на Украине могут появиться европейские войска
Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Коалиция желающих» согласна отдать РФ территории ДНР и ЛНР полностью, части Запорожской и Херсонской областей, а также признать Крым. В обмен Евросоюз потребует у России разрешить ввести «миротворческий контингент» на Украину и дать гарантию не нападать на него, сообщает Mash.
Хакерская группировка KillNet получила документ, датированный 16 апреля 2025 года, согласно которому «Коалиция желающих» хочет направить на территорию Украины примерно 50 тыс. солдат из разных отрядов.
В Киеве, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях разместят Forward Operating Site (FOS). Это небольшие воинские подразделения рядом с линией разграничения. Они могут вступить в бой в случае надобности.
В Николаевской и Черновицкой областях будет стоять DSPI. Это элитное специальное подразделение ВС Румынии.
VP Fixed Wing Patrol Squadron — подразделение патрульной авиаэскадрильи с самолетами постоянного крыла. Оно будет заниматься морской разведкой, патрулированием акватории Черного моря и находиться в Одесской области. Скорее всего, будет состоять из солдат ВМС Соединенных Штатов.
В пригороде Киева будет находиться командование или штаб иностранного контингента Land Force Command. Также в Киевской и Хмельницкой областях разместят армейскую авиацию.
Средства противовоздушной обороны и зенитные ракеты малой дальности разместят в Киевской области под Фастовом, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области.
Пехота будет стоять в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Волынской, Житомирской областях, Польше и Румынии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.