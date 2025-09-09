сегодня в 12:56

«Коалиция желающих» согласна отдать РФ Донбасс в обмен на ввод войск на Украину

«Коалиция желающих» согласна отдать РФ территории ДНР и ЛНР полностью, части Запорожской и Херсонской областей, а также признать Крым. В обмен Евросоюз потребует у России разрешить ввести «миротворческий контингент» на Украину и дать гарантию не нападать на него, сообщает Mash .

Хакерская группировка KillNet получила документ, датированный 16 апреля 2025 года, согласно которому «Коалиция желающих» хочет направить на территорию Украины примерно 50 тыс. солдат из разных отрядов.

В Киеве, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях разместят Forward Operating Site (FOS). Это небольшие воинские подразделения рядом с линией разграничения. Они могут вступить в бой в случае надобности.

В Николаевской и Черновицкой областях будет стоять DSPI. Это элитное специальное подразделение ВС Румынии.

VP Fixed Wing Patrol Squadron — подразделение патрульной авиаэскадрильи с самолетами постоянного крыла. Оно будет заниматься морской разведкой, патрулированием акватории Черного моря и находиться в Одесской области. Скорее всего, будет состоять из солдат ВМС Соединенных Штатов.

В пригороде Киева будет находиться командование или штаб иностранного контингента Land Force Command. Также в Киевской и Хмельницкой областях разместят армейскую авиацию.

Средства противовоздушной обороны и зенитные ракеты малой дальности разместят в Киевской области под Фастовом, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области.

Пехота будет стоять в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Волынской, Житомирской областях, Польше и Румынии.

